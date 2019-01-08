В НБУ рассказали, что помогло сдержать инфляцию

Потребительская инфляция замедлилась с 13,7% в 2017 году до 9,8% в 2018 году, по данным Госстата. Это свидетельствует о развороте тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослабление фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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“Потребительская инфляция замедлилась с 13,7% в 2017 году до 9,8% в 2018 году, по данным Госстата. Это свидетельствует о развороте тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослабление фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику. Это произошло прежде всего благодаря жесткой монетарной политике Национального банка”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, несмотря на ожидаемое снижение, по итогам года инфляция ожидаемо превысила цель Национального банка 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года, установленную Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

“Развернуть тренд роста инфляции и снизить инфляцию до однозначного уровня по итогам года впервые за пять лет помогла прежде всего жесткая монетарная политика Национального банка. Постепенное повышение учетной ставки началось с октября 2017 года с учетом усиления инфляционных рисков. В течение прошлого года для снижения инфляции в целевых ориентирах в среднесрочной перспективе Правление Национального банка четыре раза повышало учетную ставку – всего на 3,5 пункта до текущих 18,0% годовых. Это обусловило повышение процентных ставок и, соответственно, придавало стимулы для увеличения сбережений. Кроме того, это привело к укреплению курса гривны к валютам стран – основных торговых партнеров Украины”, – добавили в пресс-службе.

Также замедление инфляции происходило благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии, которые поддерживали высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, также создавали условия для укрепления курса гривны.

Расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания благодаря высокому урожаю фруктов и масличных, увеличение производства продукции птицеводства, а также снижение мировых цен на продукты питания были дополнительными факторами.