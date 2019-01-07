Инфляция в Украине замедлилась до однозначного показателя — Госстат

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Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За декабрь минувшего года инфляция составила 0,8% против 1,4% в ноябре, 1,7% – в октябре и сентябре – 1,9%.
Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%, в 2013 году – 0,5%.
Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2018 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 10,9% с 14,4% годом ранее.
Базовая инфляция в декабре 2018 года также снизилась до 0,6% с 1,1% в ноябре, 1,3% – в октябре и 1,9% в сентябре, и по итогам 2018 года достигла 8,7%.
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