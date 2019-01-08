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Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический рост

Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический рост

В 2019 году показатели экономического роста в Украине составят около 3,4% от ВВП, что является самым высоким за последние 8 лет.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

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“Надеемся, что в этом году экономический рост будет в пределах 3,4 % – это рекордная цифра за 8 лет. Она — лишь начало реализации или результатов тех реформ, которые проводятся в Украине. Это делает Украину инвестиционно привлекательной. Поэтому мы поднялись со 153-й на 71-ю строчку в рейтинге Doing Business. И это точно замечают европейские и мировые компании”, – отметил глава государства.

По его словам, в ближайшее время в Давосе должна состояться встреча с членами инвестиционного совета, компаниями, которые инвестируют в Украину.

“Общая капитализация этих компаний составляет 1 триллион долларов. Они приехали для того, чтобы задекларировать свою решимость в продолжении инвестировать в Украину”, – сказал Порошенко.

По материалам УКРИНФОРМ
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