Кабмин намерен обеспечить рост ВВП на уровне не ниже 3%

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Основная задача правительства в 2019 году состоит в том, чтобы обеспечить рост национальной экономики на уровне не менее 3%.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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“Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3% в 2019 году”, – сказал премьер, добавив, что также необходимо обеспечить финансовую стабильность в текущем году.
Глава правительства подчеркнул, что прошедший 2018 год Украина прошла достойно, сформированы рекордные за последние годы резервы, а приоритеты на 2019 год остаются неизменными.
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