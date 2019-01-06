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Коболев спрогнозировал сроки запуска нового оператора ГТС

Коболев спрогнозировал сроки запуска нового оператора ГТС

Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассчитывает, что после проведения процедуры анбандлинга новый украинский оператор газотранспортной системы сможет начать работу через год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Есть четкий план, согласно которому и движемся… Есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020”, – пише Коболев.

Он подчеркнул, что успех и сроки реализации проекта будут зависеть от Верховной Рады и Кабинета Министров, которые должны сформировать необходимую нормативно-правовую базу.

“Понадобятся своевременные решения правительства и парламента”, – констатировал глава “Нафтогаза”.

По материалам Зеркало Недели
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