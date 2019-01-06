Коболев спрогнозировал сроки запуска нового оператора ГТС

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Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассчитывает, что после проведения процедуры анбандлинга новый украинский оператор газотранспортной системы сможет начать работу через год.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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“Есть четкий план, согласно которому и движемся… Есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020”, – пише Коболев.
Он подчеркнул, что успех и сроки реализации проекта будут зависеть от Верховной Рады и Кабинета Министров, которые должны сформировать необходимую нормативно-правовую базу.
“Понадобятся своевременные решения правительства и парламента”, – констатировал глава “Нафтогаза”.
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