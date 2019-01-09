Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 212 0

Украинцы ищут работу за границей из-за низкого экономического роста, - МВФ

Украинцы ищут работу за границей из-за низкого экономического роста, - МВФ

Международный валютный фонд отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом сказано в сообщении Фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA).

“Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона”, – сказано в сообщении.

Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 гг., усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

По данным МВФ, бизнес-климат все еще в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям, а проблемы в банковской системе, частности, безнадежные кредиты, остаются нерешенными.

“Важно, что в результате разочарования внутренним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают не около 2-3 миллионов украинцев”, – говорится в отчете.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина