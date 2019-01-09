Украинцы ищут работу за границей из-за низкого экономического роста, - МВФ

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Международный валютный фонд отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом сказано в сообщении Фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA).
“Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона”, – сказано в сообщении.
Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 гг., усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.
По данным МВФ, бизнес-климат все еще в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям, а проблемы в банковской системе, частности, безнадежные кредиты, остаются нерешенными.
“Важно, что в результате разочарования внутренним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают не около 2-3 миллионов украинцев”, – говорится в отчете.
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