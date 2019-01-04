«Киевводоканал» планирует повысить тарифы на холодную воду

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Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить действующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу для «Киевводоканала».
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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На заседании НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года были приняты проекты постановлений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотвод (с использованием внутридомовых систем).
Теперь тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м.
Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.
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