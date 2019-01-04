Поступления в бюджет в прошлом году выросли на 15% - ГФС

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В течение 2018 года в государственный бюджет поступило более 700 млрд грн налоговых платежей, что на 15,2% больше, чем в 2017 году.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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Налоговые платежи составили 390,6 млрд грн, что на 18,7% больше, чем в 2017 году.
Таможенные платежи составили 338,8 млрд грн, что по сравнению с 2017 годом больше на 11,5%.
Также сэкономлено 62,6 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за предыдущий фискальный год.
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