Поступления в бюджет в прошлом году выросли на 15% - ГФС

В течение 2018 года в государственный бюджет поступило более 700 млрд грн налоговых платежей, что на 15,2% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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Налоговые платежи составили 390,6 млрд грн, что на 18,7% больше, чем в 2017 году.

Таможенные платежи составили 338,8 млрд грн, что по сравнению с 2017 годом больше на 11,5%.

Также сэкономлено 62,6 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за предыдущий фискальный год.