В Китае тестируют умную форму для школьников

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Некоторые китайские школы с 2016 года тестируют умную школьную форму.
Об этом сообщают китайские СМИ.
Она отслеживает перемещение ученика, а также время его входа и ухода из школы, и передает эти данные родителям и учителям. Если ученик покинул школу без разрешения, форма оповестит его об этом голосовым сообщением.
В 2016 году Китай принял 13 пятилетний план, в рамках которого содержались планы по технологическому развитию страны, а также по усовершенствованию образования. Вскоре после этого Министерство образования страны начало разрабатывать различные пилотные программы, позволяющие повысить качество образования с помощью новых технологий. К примеру, весной 2018 года в одной из школ Китая была установлена экспериментальная система, отслеживающая вовлеченность учеников в урок, и делящая их на два класса.
Китайское издание The Global Times сообщило, что с конца 2016 года более десяти школ в провинции Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе тестируют другую технологию для повышения успеваемости. Компания Guizhou Guanyu Technology Company поставила в эти школы умную форму, оборудованную двумя чипами, расположенными в области плеч. Благодаря им форма может отслеживать перемещения ученика и передавать данные об этом школе и родителям.
Компания утверждает, что записывает точные данные о перемещении только в пределах школы, однако также признает, что в случае, если ученик прогуливает или пропал, форма поможет его найти. Если ученик решил выйти из школы без разрешения, он получит голосовое уведомление об этом.
Кроме того, издание The Epoch Times отмечает, что форма оснащена системой, отслеживающей засыпание ученика в классе и может пробудить его (как именно — не уточняется).
Форма выдерживает до 500 стирок и нагревание до 150 градусов Цельсия.
Китай внедряет и другие технологии для отслеживания людей в общественных местах. К примеру, китайские полицейские начали тестировать умные очки, которые распознают лица пешеходов и сверяют их с базой уголовного розыска. За первые несколько дней тестирования с помощью системы удалось задержать более 30 подозреваемых.
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