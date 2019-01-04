В Минэкологии подсчитали прибыль от туризма в зоне отчуждения

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Зону отчуждения в 2018 году посетили 63 тыс. туристов, денежные поступления от туризма составили более 39 млн. гривен.
Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.
Как отметили в ведомстве, количество туристов растет: в 2014 году их было 8 тыс, в 2016 — 36 тыс, а в 2018 году — 63 тыс.
Также в Министерстве сообщили, что исполнили все обязательства, связанные с взносами в Чернобыльский фонд “Укрытие”. Были созданы условия для возобновляемой энергетики, была усовершенствована и автоматизирована система посещения зоны отчуждения.
Кроме того в Киеве, Чернобыле и смт. Иванкив были открыты три офиса Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
На базе заповедника стартовали три международные научные проекта. Были завершены “горячие” испытания на Централизованном укрытии отработанных источников ионизирующего излучения.
Напомним, в сентябре запустили “электронный билет” для доступа в зону. Система работала в пилотном режиме, паралельно с традиционным способом подачи заявок.
Ранее сообщалось, что в апреле руководство Чернобыльской АЭС решило открыть территорию промышленной площадки атомной станции для посещений широкой общественностью, что позволит всем желающим увидеть этот легендарный объект.
Туристы могут пройтись по “золотому” коридору, попасть в различные технологические помещения, собственными глазами увидеть щиты управления, системы защиты и прочие объекты удавалось лишь узкому кругу специалистов и средствам массовой информации.
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