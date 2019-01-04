NEC заплатит 1 млрд евро за покупку крупнейшей в Дании IT-компании

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Японский производитель сетевого оборудования и другой электроники NEC объявил о поглощении крупнейшей в Дании IT-компании KMD Holding. Сделку стоимостью 8 млрд датских крон (чуть более 1 млрд евро) планируется закрыть к концу февраля следующего года. KMD продала Advent International — одну из крупнейших в мире компаний, занимающихся прямыми инвестициями.
KMD предлагает программное обеспечение и IT-услуги (в том числе продаёт софт как услугу — SaaS) преимущественно в Дании, сотрудничая с государственными учреждениями разного территориального уровня.
Поглотив KMD, компания NEC сможет расширить свой бизнес в Европе, а также на международном уровне.
Сделка соответствует стратегии японского производителя, направленной на переход в сторону сервисов, а также расширяет бизнес в области решений для общественной безопасности.
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