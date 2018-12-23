Индия может легализовать криптовалюты

Власти Индии могут узаконить криптовалюты, попутно установив ряд строгих ограничений для этой отрасли.

Об этом пишет New Indian Express, передает Сегодня.

Согласно публикации, сформированный правительством комитет по изучению криптовалют не разделяет идею их полного запрета.

Посетивший собрания комитета чиновник на условиях анонимности сообщил: “У нас уже было две встречи. По общепринятому мнению, криптовалюты нельзя признать полностью незаконными. Их следует легализовать под строгим присмотром. Обсуждение продолжается”.

Комитет был сформирован в апреле 2017 года с целью изучения возможности регулирования криптовалют в рамках действующей правовой основы и разработки новых мер, в том числе для защиты потребителей и противодействия отмыванию денег. В него входят представители налоговых, экономических и прочих ведомств, а также центрального банка. Ожидается, что новый отчет для министерства финансов будет подготовлен к февралю 2019 года.

New Indian Express отмечает смягчение позиции комитета, в октябре рекомендовавшего разработать “надлежащую правовую основу для запрета использования приватных криптовалют в Индии”.

В апреле ЦБ Индии запретил регулируемым финансовым учреждениям обслуживать интересы представителей индустрии криптовалют, таких как биржи. Хотя официальные выводы по этому поводу до сих пор сделаны не были, ситуация может измениться в ближайшие месяцы.

Индия является членом “большой двадцатки”, поэтому любые ее инициативы в этом направлении будут согласованы с международными практиками.

“Мы получили отзыв бирж криптовалют и экспертов и будем обсуждать правовые вопросы с министерством юстиции. Это сложные вопросы. Как только все проблемы будут устранены, мы сможем обеспечить больший уровень ясности”, – добавил чиновник.