Индия может легализовать криптовалюты

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Власти Индии могут узаконить криптовалюты, попутно установив ряд строгих ограничений для этой отрасли.
Об этом пишет New Indian Express, передает Сегодня.
Согласно публикации, сформированный правительством комитет по изучению криптовалют не разделяет идею их полного запрета.
Посетивший собрания комитета чиновник на условиях анонимности сообщил: “У нас уже было две встречи. По общепринятому мнению, криптовалюты нельзя признать полностью незаконными. Их следует легализовать под строгим присмотром. Обсуждение продолжается”.
Комитет был сформирован в апреле 2017 года с целью изучения возможности регулирования криптовалют в рамках действующей правовой основы и разработки новых мер, в том числе для защиты потребителей и противодействия отмыванию денег. В него входят представители налоговых, экономических и прочих ведомств, а также центрального банка. Ожидается, что новый отчет для министерства финансов будет подготовлен к февралю 2019 года.
New Indian Express отмечает смягчение позиции комитета, в октябре рекомендовавшего разработать “надлежащую правовую основу для запрета использования приватных криптовалют в Индии”.
В апреле ЦБ Индии запретил регулируемым финансовым учреждениям обслуживать интересы представителей индустрии криптовалют, таких как биржи. Хотя официальные выводы по этому поводу до сих пор сделаны не были, ситуация может измениться в ближайшие месяцы.
Индия является членом “большой двадцатки”, поэтому любые ее инициативы в этом направлении будут согласованы с международными практиками.
“Мы получили отзыв бирж криптовалют и экспертов и будем обсуждать правовые вопросы с министерством юстиции. Это сложные вопросы. Как только все проблемы будут устранены, мы сможем обеспечить больший уровень ясности”, – добавил чиновник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Курятина стала мясом №1 в Украине16 ч. назад - 1423 28
Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" - Минсоц9 ч. назад - 1182 23
Насиров говорит, что приступил к исполнению обязанностей12 ч. назад - 1250 6
В Украине должны строиться новые современные медамбулатории, — Лев Парцхаладзе15 ч. назад - 246 6
Зарплата главы НАК "Нафтогаз Украины" должна быть снижена - Гройсман8 ч. назад - 640 5
Обнародован график работы «Новой почты» и «Укрпочты» на новогодние праздники10 ч. назад - 2633
У кого были самые большие зарплаты во второй половине года (исследование)14 ч. назад - 2328
Смогли бы вы построить свой бизнес? (тест)11 ч. назад - 1998 1
В Грузии вскоре может начаться выпуск электромобилей20 ч. назад - 1666 1
Ввоз "еврономеров" в Украину по новым правилам: названы первые итоги7 ч. назад - 1661
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Вчера, 13:10 - 1780 13
В Украине впервые разработали велосипедные госстандартыПозавчера, 15:10 - 1207 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 661 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2114
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1076