В Виннице наладят выпуск троллейбусов

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В 2019 году “Винницкая транспортная компания” займется производством троллейбусов.
Предполагается, что новые троллейбусы будут лучше адаптированы к украинским условиям.
Первый троллейбус прибыл в Винницу 22 декабря. Фактически это только заводской кузов, который оборудуют деталями на базе мощностей троллейбусного депо. Всего за год планируют создать 4 экземпляра нового электротранспорта.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Vinbazar.com.
Старт пилотного проекта по изготовлению троллейбусов анонсировали во время сессии городского совета 21 декабря. Деньги под проект выделили из бюджета Винницы.
“Это будут троллейбусы типа “Богдана”. Сейчас перед нами поставлена задача создать троллейбус, адаптированный к нашим условиям, который можно будет легко ремонтировать. Благодаря новым троллейбусам экономия электроэнергии составит до 40%”, – рассказывает генеральный директор “Винницкой транспортной компании” Михаил Луценко.
По его словам, сегодня наибольшей проблемой является дефицит запчастей к троллейбусам “Богдан”. Специалистам предприятия пришлось заменить детали на доступные аналоги и усовершенствовать систему управления.
Новые троллейбусы будут производить на основе корпусов МАЗ, приобретенных напрямую у производителя. Это будут только кузова, в которых установлены сидения и низковольтная проводка, все остальное укомплектуют на винницком предприятии за три месяца.
“Мы установим на них систему управления, двигатель, статический преобразователь, проводку, информационную систему, токоприемники. Мы будем частично использовать украинские запчасти, частично импортные – в зависимости от того, что подлежит адаптации”, – говорит Михаил Луценко.
Благодаря этому специалисты ВТК смогут в случае необходимости быстро проводить ремонт и самостоятельно обслуживать новый транспорт.
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