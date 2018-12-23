Кабмин изменил порядок предоставления "Пакета малыша"

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Кабмин внес изменения в свое постановление от 20 июня 2018 года, которым усовершенствовал порядок предоставления единовременной бесплатной помощи “Пакет малыша”.
Такое решение было принято на заседании правительства.
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Отныне учтены потребности не менее чем на 2 месяца следующего года при планировании объемов помощи на текущий год, выдача помощи по месту жительства/пребывания новорожденного ребенка не позднее чем через 30 дней с дня его рождения, привлечение к выдачи помощи “Пакет малыша” специалиста по социальной работе, социального работника, специалиста негосударственной организации, к полномочиям которых относится осуществление социальной работы с семьями и детьми.
Это позволит обеспечить своевременное получение такой помощи семьям, в которых родился ребенок, и будет способствовать созданию действенных механизмов планирования объемов, доставки, выдачи единовременной натуральной помощи “Пакет малыша” для обеспечения бесперебойного ее предоставления.
Кроме того, эти изменения обеспечат четкий механизм предоставления единовременной натуральной помощи “Пакет малыша” семьям, которые по определенным причинам не получили такую помощь в родильном доме.
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