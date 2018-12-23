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Германия может «оплатить» выход Британии из Евросоюза

Германия может «оплатить» выход Британии из Евросоюза

Финансовая нагрузка на Германию в случае выхода Британии из состава ЕС без соглашения увеличится.

Это прогнозирует еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, передает «Немецкая волна».

Он отметил, что если британское правительство не будет соблюдать обязательства как страны-донора до конца бюджетного 2019 года, то Германия будет вынуждена платить в бюджет ЕС «трехзначные миллионые суммы».

Однако Эттингер допустил, что парламент Великобритании сможет договориться и принять соглашение, регламентирующее Brexit и дальнейшие экономические отношения с ЕС.

По материалам Комментарии
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