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В 2018 году в Великобритании закрылось более 340 биткоин- и блокчейн-компаний

В 2018 году в Великобритании закрылось более 340 биткоин- и блокчейн-компаний

Как минимум 340 британских компаний, работающих в сфере криптовалют и блокчейна, были вынуждены в этом году прекратить деятельность. Из них более 60% были ликвидированы в период с июня по ноябрь, пишет Сегодня.

Таким образом, общее количество криптовалютных компаний, которые были вынуждены из-за спада рынка и других причин прекратить работу, выросло более чем в два с половиной раза по сравнению с 2017 годом, когда было насчитано 139 таких фирм.

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Данные, которые приводит издание, были взяты с OpenCorporates, сайта с информацией о британских юридических лицах, и на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

Более 200 из прекративших работу компаний были зарегистрированы в 2017 году. Также отмечается, что впервые число регистрируемых компаний росло медленнее, чем число закрывающих компаний.

Тем не менее количество новых компаний в 2018 году не уменьшилось, а напротив, увеличилось. К ноябрю их насчитывалось уже 817, что свидетельствует о продолжающемся интересе к индустрии. К закрытию же проектов привело значительное снижение цен практически на все криптовалюты, и в первую очередь на биткоин.

По материалам Сегодня
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