В 2018 году в Великобритании закрылось более 340 биткоин- и блокчейн-компаний

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Как минимум 340 британских компаний, работающих в сфере криптовалют и блокчейна, были вынуждены в этом году прекратить деятельность. Из них более 60% были ликвидированы в период с июня по ноябрь, пишет Сегодня.
Таким образом, общее количество криптовалютных компаний, которые были вынуждены из-за спада рынка и других причин прекратить работу, выросло более чем в два с половиной раза по сравнению с 2017 годом, когда было насчитано 139 таких фирм.
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Данные, которые приводит издание, были взяты с OpenCorporates, сайта с информацией о британских юридических лицах, и на сайте Регистрационной палаты Великобритании.
Более 200 из прекративших работу компаний были зарегистрированы в 2017 году. Также отмечается, что впервые число регистрируемых компаний росло медленнее, чем число закрывающих компаний.
Тем не менее количество новых компаний в 2018 году не уменьшилось, а напротив, увеличилось. К ноябрю их насчитывалось уже 817, что свидетельствует о продолжающемся интересе к индустрии. К закрытию же проектов привело значительное снижение цен практически на все криптовалюты, и в первую очередь на биткоин.
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