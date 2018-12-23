Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров

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Правительство Украины на заседании в четверг, 27 декабря, расширило перечень товаров из России, которые запрещены для импорта.
Список запрещенных к импорту российских товаров дополнили следующими позициями:
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Данные изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования соответствующего постановления.
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