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Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров

Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров

Правительство Украины на заседании в четверг, 27 декабря, расширило перечень товаров из России, которые запрещены для импорта.

Список запрещенных к импорту российских товаров дополнили следующими позициями:

  • крахмал кукурузный;
  • глюкоза и сироп из глюкозы, без содержания фруктозы или с содержанием менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии;
  • глюкоза и сироп из глюкозы, с содержанием в сухом состоянии не менее 20 мас. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме * * * *
  • инвертного сахара;
  • мальтодекстрина и мальтодекстринового сиропа.

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Данные изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования соответствующего постановления.

По материалам Корреспондент.net
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