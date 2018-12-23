Россия расширила санкции против украинских компаний и лиц

Россия расширила перечень украинских компаний и физических лиц, на которых наложила санкции.

О подписании расширенного списка сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем Twitter.

Он отметил, что такое решение принято «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Российское агентство «Интерфакс» отметило, что список дополнили более 200 компаниями и физическими лицами.

Затем Россия обнародовала перечень украинских компаний и лиц из расширенного санкционного списка.

1 ноября Россия ввела экономические санкции против Украины. Они касаются 322 физических и 68 юридических лиц.

Тогда специальные экономические санкции против Украины предусматривали: