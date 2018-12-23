Аттестат для Кабмина: эксперты оценили работу правительства в 2018 году

Новый год все ближе, и “Сегодня” решила вспомнить , чем отличилось украинское правительство в 2018-м, а также выставить чиновникам оценки по итогу их работы. И хотя средняя оценка Кабмина колеблется между “хорошо” и “удовлетворительно”, у каждого отдельно взятого министерства свои достижения и недоработки. Так, хотя Минфин и отличился в этом году рекордно ранним бюджетом, скандал с увольнением министра Александра Данилюка сказался на итоговой оценке. Министерство обороны, несмотря на успехи в учениях, так и не решило проблему взрывающихся минометов “Молот”.

“В этом году я бы поставил Кабмину твердую тройку, — рассказал политолог Игорь Петренко, — Особо громких провалов в этом году я не помню, но и достижений громогласных нет. Кабмин собирается, принимает решения, в общем, работает в плановом режиме”.

Минздрав: реформа и скандалы на 4–

Минздрав запустил медреформу. Ее старт оказался даже успешнее, чем предполагалось: декларации с врачами заключили более 21 млн украинцев! Это, а также постоянная борьба с коррупцией в медвузах, обеспечивало вотчине Ульяны Супрун отметку “отлично”. Однако июньский скандал вокруг ее первого зама Александра Линчевского, который неудачно выразился об онкобольных, заявив, что “они все умрут без вариантов”, понизил общую для Минздрава оценку до “четырех с минусом”.

Минобороны: общежития и пожар на 4–

В 2018-м Министерство обороны, во-первых, построило первые общежития для военных. На них выделили 2,6 млрд грн, всего построят 184 комплекса в 21 области. Во-вторых, год был богат учениями — на Луганщине успешно провели танковые маневры, летом Украину посетили военные из 19 стран в рамках учений “Си Бриз-2018”, а в начале декабря стартовали учения резервистов. Но пожар арсенала боеприпасов в Ичне в октябре и проблемы с минометом “Молот” на Ровенском полигоне (6 июля из-за взрыва миномета погибло трое наших военных и еще 9 получили ранения) серьезно испортили общую оценку.

Министерство социальной политики: монетизация и пенсии на 3+

Для Министерства социальной политики год оказался непростым. Чиновникам так и не удалось запустить монетизацию льгот и субсидий, которую они обещают уже не первый год. Ее решено отложить до 2019-го. Еще один просчет — на 2020-й переносится старт второго уровня накопительной пенсионной системы. В министерстве не разобрались, кто же будет распоряжаться этими деньгами — госорган или частное предприятие. Впрочем, Минсоцполитики может похвастаться новой системой проверки субсидиантов, за которую оно и получает заслуженную тройку с плюсом.

МИД: закон и должность на 4

Чиновники МИД весь год “сражались” с венгерскими коллегами. И хотя требования Будапешта по языковой статье закона об образовании остаются в силе, нашим дипломатам удалось добиться переименования должности “уполномоченный министр по вопросам Закарпатья”. Это, а также скорая реакция на скандал с выдачей венгерских паспортов в Береговом обеспечивают министерству четверку.

МВД: штрафы и активисты на 4–

С легкой руки МВД в Украине Рада повысила штрафы за нарушение ПДД. Например, за езду в нетрезвом виде нужно будет заплатить до 34 тыс. грн, а за непристегнутый ремень безопасности — 850 грн. Достижением можно назвать и возвращение на дороги “ТруКамов”, которые позволят ловить лихачей прямо на дороге. А вот затягивание дел о многочисленных нападениях на активистов вызвало шквал критики в сторону министерства.

Минфин: бюджет и кадровые ссоры на 3

Минфин отличился ранним принятием бюджета. Еще никогда в истории независимой Украины главную смету страны не принимали в ноябре. При этом чиновникам не удалось избежать кадровых проблем — летом со скандалом уволили главу министерства Александра Данилюка. Причиной стала его жалоба послам “Большой семерки” на то, что якобы премьер-министр Владимир Гройсман отказывается согласовывать предложенную Данилюком кандидатуру на пост своего заместителя. Министр считает, что его уволили за то, что он вынес “сор из избы”.

Министерство инфраструктуры: сотня лоукостов и дело в НАБУ на 4

Однозначной победой Министерства инфраструктуры в этом году стал бум лоукостов. По словам министра Владимира Омеляна, сегодня в Украине авиакомпании предлагают 110 рейсов по лоукост-тарифам. Это около 30% от всех международных рейсов в стране. Среди достижений можно выделить и запуск поезда “четырех столиц” (Киев — Минск — Вильнюс — Рига). Но на итоговой оценке министерства сказалось подозрение в незаконном обогащении Омеляна, которое ему вручило НАБУ. Его даже попросили сдать свои заграничные паспорта. И хотя дело так ничем и не закончилось, репутация Мининфраструктуры осталась подмоченной.

МОН: “Новая украинская школа” и буллинг на 4

Министерство образования может похвастаться запуском программы “Новая украинская школа”. Теперь дети будут учиться 12 лет, а учителя начнут ставить оценки только в третьем классе. Кроме того, школьников будут обучать социальному взаимодействию, применению знаний на практике, критическому мышлению и творчеству. Единственное, что бросает тень на репутацию министерства, — участившиеся в этом году скандалы с буллингом школьников и вялая реакция Минобразования на них.

Старт нового министерства на 5

Тема создания Министерства по вопросам ветеранов активно обсуждалась с февраля 2018-го. Нардепы к идее отнеслись холодно, предложив ограничиться Госслужбой по делам ветеранов войны (существует с 2014-го). Но из-за недовольства ее работой и общественного давления Кабмин 28 ноября все же создал новое министерство. Оно будет решать вопросы статуса участников боевых действий и заниматься соцгарантиями ветеранов. Чтобы его работа была успешной, мы решили авансом поставить министерству “отлично”.

Илья Требор