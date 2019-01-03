Новая маркировка товаров: как изменится качество продуктов

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В Украине ввели новые правила маркировки продуктов питания. Однако в ближайшие 2-3 года ничего не изменится. На самом деле украинская власть заимствовала европейский закон.
Вопрос в том, что в Европе государство контролирует то, что принимает. У нас Госпродпотребслужба со своими функциями не справляется, рассказал директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“Чтобы начали производить действительно качественный товар, необходимо проводить каждый год хотя бы 5-7 тысяч контрольных закупок и лабораторных экспертиз. В небольших странах Европы их проводят десятки тысяч”, – отмечает Алексей Дорошенко.
В Украине каждый второй товар – контрафактный. В лучшем случае его завезли без уплаты налогов, в худшем – состав не соответствует указанному на упаковке.
“В 2005-2007 годах производители спорили из-за того, кто производит лучший продукт. Покупателям предлагали большую тару, лучшее качество. Сейчас видим, что производители конкурируют между собой за то, кто продаст самое худшее. В то же время главная причина, почему мы едим все более некачественную еду – это бедность. Когда были богаче, могли покупать более дорогие и лучшие продукты”, – заключает эксперт.
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