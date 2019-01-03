Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 46 0

Новая маркировка товаров: как изменится качество продуктов

Новая маркировка товаров: как изменится качество продуктов

В Украине ввели новые правила маркировки продуктов питания. Однако в ближайшие 2-3 года ничего не изменится. На самом деле украинская власть заимствовала европейский закон.

Вопрос в том, что в Европе государство контролирует то, что принимает. У нас Госпродпотребслужба со своими функциями не справляется, рассказал директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Чтобы начали производить действительно качественный товар, необходимо проводить каждый год хотя бы 5-7 тысяч контрольных закупок и лабораторных экспертиз. В небольших странах Европы их проводят десятки тысяч”, – отмечает Алексей Дорошенко.

В Украине каждый второй товар – контрафактный. В лучшем случае его завезли без уплаты налогов, в худшем – состав не соответствует указанному на упаковке.

“В 2005-2007 годах производители спорили из-за того, кто производит лучший продукт. Покупателям предлагали большую тару, лучшее качество. Сейчас видим, что производители конкурируют между собой за то, кто продаст самое худшее. В то же время главная причина, почему мы едим все более некачественную еду – это бедность. Когда были богаче, могли покупать более дорогие и лучшие продукты”, – заключает эксперт.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина