Украина в тройке лидеров по импорту грузинского вина

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По итогам января-ноября 2018 года Украина занимает второе место в списке стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Georgia Today.
Сообщается, что за 11 месяцев из Грузии было экспортировано 70,2 миллиона бутылок вина (по 0,75 литра), что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
При этом стоимость экспортируемой в 52 страны мира продукции составила 154 800 000 долларов, что на 49% больше показателя 2017 года.
На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано 44 млн бутылок вина. На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 7,6 миллиона бутылок вина.
Третье место занял Китай с показателем в 6,7 миллиона бутылок вина.
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