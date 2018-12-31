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Украина в тройке лидеров по импорту грузинского вина

Украина в тройке лидеров по импорту грузинского вина

По итогам января-ноября 2018 года Украина занимает второе место в списке стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Georgia Today.

Сообщается, что за 11 месяцев из Грузии было экспортировано 70,2 миллиона бутылок вина (по 0,75 литра), что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом стоимость экспортируемой в 52 страны мира продукции составила 154 800 000 долларов, что на 49% больше показателя 2017 года.

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано 44 млн бутылок вина. На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 7,6 миллиона бутылок вина.

Третье место занял Китай с показателем в 6,7 миллиона бутылок вина.

По материалам УНН
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