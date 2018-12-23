Капитализация криптовалют падает

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Капитализация криптовалют 25 декабря упала до 128,9 миллиарда долларов, тогда как всего сутки назад она составляла 142,9 миллиарда долларов.
Bitcoin подешевел на 9,3% за последние 24 часа, его цена снизилась до 3812 долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты сократилась сразу на 6,5 млрд долларов — до 66,5 млрд долларов — 51,6% рынка криптовалют.
XRP упала на 11,8%, Ethereum — на 11,21%, Bitcoin Cash — на 17,71%, EOS — на 13,06%, Stellar — на 10,43%, Tether — на 0,4%, Litecoin — на 12,12%, TRON — на 12,56%.
Cardano потерял 13,14%, IOTA — 12,62%, Monero — 11,38%, Dash — 12,36%, NEM — 9,28%, Ethereum Classic — 11,67%, NEO — 12,83%, Zcash — 13,04%.
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