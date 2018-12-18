В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета

Успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта “Хунъюнь” состоялся в Китае.

Об этом сообщило в субботу информационное агентство “Синьхуа”.

“22 декабря с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя “Чанчжэн-11”, который вывел на заданную орбиту экспериментальный спутник связи в рамках проекта “Хунъюнь”, — сообщает китайское информационное агентство.

Как отмечается в сообщении, “этот космический аппарат станет первым в создаваемой Китаем национальной низкоорбитальной системе спутниковой связи “Хунъюнь”.

Разработчик космического аппарата — Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) — планирует запустить до конца 2022 года 60 аппаратов “Хунъюнь”, а потом к ним будет добавлено еще 200 меньших по размеру аппаратов для формирования системы с глобальным покрытием.