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В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета

В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета

Успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта “Хунъюнь” состоялся в Китае.

Об этом сообщило в субботу информационное агентство “Синьхуа”.

“22 декабря с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя “Чанчжэн-11”, который вывел на заданную орбиту экспериментальный спутник связи в рамках проекта “Хунъюнь”, — сообщает китайское информационное агентство.

Как отмечается в сообщении, “этот космический аппарат станет первым в создаваемой Китаем национальной низкоорбитальной системе спутниковой связи “Хунъюнь”.

Разработчик космического аппарата — Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) — планирует запустить до конца 2022 года 60 аппаратов “Хунъюнь”, а потом к ним будет добавлено еще 200 меньших по размеру аппаратов для формирования системы с глобальным покрытием.

По материалам УНН
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