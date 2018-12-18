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Фонд начинает выплату 1 млрд грн вкладчикам ВТБ Банка

Фонд начинает выплату 1 млрд грн вкладчикам ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам ВТБ Банка.

«С 21 декабря Фонд начинает возмещения средств вкладчикам АО «ВТБ Банк» за первой частью Общего реестра, в который не включена гарантированная сумма по договорам банковского счета (карточным счетам) до получения в полном объеме информации об операциях, осуществлении платежной системой (внутригосударственной и международной)», – говорится в сообщении.

Возмещение средств вкладчикам осуществляется в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

В Фонде отметили, что возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения таких банков-агентов Фонда: ПриватБанк, Идея Банк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, банк «Пивденный», Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк.

ФГВФЛ предстоит выплатить вкладчикам 942,7 млн грн, говорили ранее в НБУ.

Напомним, 27 ноября ВТБ Банк был отнесен к категории неплатежеспособных, а уже 18 декабря банк отправили на ликвидацию.

Справка finance.ua:

  • ВТБ Банк стал первым банком с российским госкапиталом, принудительно выведенным с украинского рынка.
По материалам Финансовый клуб
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