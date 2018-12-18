Вступил в силу новый порядок растаможивания "еврономеров"

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Вступило в силу Постановление Правительства, регламентирующее правила растаможивания “еврономеров”.
Теперь таможенная стоимость растаможки авто определяется предоставленными документами на него.
20 декабря Постановление Кабинета Министров от 12.12.2018 г. №1077 официально опубликовано в “Урядовом курьере”. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление регламентирует правила растаможивания “еврономеров”. Существенное изменение, которое вносит этот документ в порядок растаможивания – расчет таможенной стоимости автомобиля.
Теперь таможенная стоимость автомобиля, от которой начисляется пошлина и НДС, должна определяться документами, предоставленными лицом, которое растаможивает автомобиль.
Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:
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