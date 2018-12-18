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Вступил в силу новый порядок растаможивания "еврономеров"

Вступил в силу новый порядок растаможивания "еврономеров"

Вступило в силу Постановление Правительства, регламентирующее правила растаможивания “еврономеров”.

Теперь таможенная стоимость растаможки авто определяется предоставленными документами на него.

20 декабря Постановление Кабинета Министров от 12.12.2018 г. №1077 официально опубликовано в “Урядовом курьере”. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление регламентирует правила растаможивания “еврономеров”. Существенное изменение, которое вносит этот документ в порядок растаможивания – расчет таможенной стоимости автомобиля.

Теперь таможенная стоимость автомобиля, от которой начисляется пошлина и НДС, должна определяться документами, предоставленными лицом, которое растаможивает автомобиль.

Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

  • применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
  • определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
  • минимизации срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
  • регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.
По материалам Espreso.tv
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