Таможня дала разъяснение о добровольного взносе при растаможке "евроблях"

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За нарушение условий временного ввоза и транзита автомобилей предусмотрен штраф в размере от 170 грн до 17 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как отметил сотрудник ГФС Руслан Мороз, такая норма действует до 24 мая 2019 года.
После этого начинают действовать новые размеры штрафов – от 170 грн до 170 тыс. грн и конфискация транспортного средства.
Чиновник также пояснил, что размер добровольного взноса, который платят граждане за автомобили при таможенном оформлении, отличается от размера штрафов.
“ГФС фиксируются факты нарушения сроков и условий таможенных режимов временного ввоза и транзита и одновременно при этом лицо уже оплатило штраф за соответствующее нарушение, однако транспортное средство продолжает находиться на таможенной территории Украины. Это свидетельствует о том, что транспортное средство находится с нарушениями норм действующего таможенного законодательства. Поэтому таможенное оформление этого транспортного средства должно осуществляться с обязательной уплатой добровольного взноса в размере 8500 грн”, – рассказал Мороз.
Он также отметил, что добровольный взнос не уплачивается в том случае, когда лицом, которое декларирует транспортное средство, полностью выполнены сроки и условия ввоза авто.
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