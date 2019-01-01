В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)

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Инженеры компании JSK совместно с сотрудниками Токийского университета смогли научить человекоподобного робота управлять автомобилем, что было продемонстрировано во время специального эксперимента.
Об этом сообщается на сайте IEEE Spectrum.
Разработчики уже выложили в Сеть ролик, где видно, как робот сидит за рулем не беспилотного автомобиля. Он уверенно управляет электрической Toyota COMS. Человекоподобный искусственный интеллект нажимает своими ногами на нужные педали и держит руль. Все его движения очень напоминают человеческие.
Разработчики назвали свое детище Мусаси. Подробные его технические характеристики на данный момент засекречены. Известно лишь, что в роботе установлена технология распознавания дорожных препятствий. Поэтому Мусаси не наедет на пешехода. Он «видит» людей, дорожные знаки, разметку и другие автомобили.
Отметим, что, когда во время эксперимента перед Toyota возник человек, робот резко нажал на тормоза и остановил машину.
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