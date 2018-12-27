Киевская елка победила в рейтинге лучших рождественских елок Европы

Главная елка Украины была признана самой красивой в Европе. Составители рейтинга рекомендуют Киев тем, кто ищет аутентичность, снег, и традиции.

Елка на Софийской площади в Киеве возглавила рейтинг лучших рождественских елок Европы, который составил сайт European Best Destinations.

Второе и третье места в рейтинге заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.



Фото: europeanbestdestinations.com

“Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок в Европе на Софийской площади”, – отмечают авторы рейтинга.

Вместе с тем, на фотографии изображена новогодняя елка-2016/17 на Софийской площади. В то время как новую елку торжественно открыли в Киеве 19 декабря.

Рейтинг, в который вошли 16 городов, составляется на основе отзывов путешественников со всего мира, проголосовавших за самые красивые рождественские елки.