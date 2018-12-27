Microsoft совместно с Limbitless Solutions создают детские протезы рук (фото)

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Принадлежащая корпорации Microsoft компания 343 Industries заключила партнёрское соглашение с Limbitless Solutions. Совместными усилиями планируется создать напечатанные на 3D детские протезы для рук, выполненные в стиле Halo. Причём, такие протезы являются полнофункциональными, искусственная рука способна захватывать предметы благодаря наличию ЭМГ сенсоров. И при этом протезы безвозмездно передаются получателям.
Начиная со следующего года Limbitless Solutions добавит в свою линейку доступных вариантов оформления протезов две новые модели, выполненные в стиле Halo. Кстати, среди прочих вариантов дизайна также предлагается рука в стиле Iron Man. Новая версия протеза будет доступна в зелёном цвете – как перчатка Master Chief Mark VI. Также можно будет изготовить протез и в других цветах по желанию детей. Так что если они предпочитают определённый цвет в игре, то и в жизни они смогут использовать протез того же цвета.
Отметим, с Limbitless Solutions сотрудничает не только Microsoft. Например, благодаря сотрудничеству с Riot были созданы пять версий протезов в стиле League of Legends. Это были версии дизайнов Odyssey Jinx, Star Guardian, Shurima, Illaoi и Maokai. Они также будут доступны для детей в 2019 году.
В Limbitless Solutions говорят, что игры – это отличный способ для детей чувствовать себя комфортно с новыми протезами, и поэтому компания выпускает собственные видеоигры, чтобы помочь детям адаптироваться к их искусственным конечностям.
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