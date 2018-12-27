Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 7 0

Microsoft совместно с Limbitless Solutions создают детские протезы рук (фото)

Microsoft совместно с Limbitless Solutions создают детские протезы рук (фото)

Принадлежащая корпорации Microsoft компания 343 Industries заключила партнёрское соглашение с Limbitless Solutions. Совместными усилиями планируется создать напечатанные на 3D детские протезы для рук, выполненные в стиле Halo. Причём, такие протезы являются полнофункциональными, искусственная рука способна захватывать предметы благодаря наличию ЭМГ сенсоров. И при этом протезы безвозмездно передаются получателям.

Начиная со следующего года Limbitless Solutions добавит в свою линейку доступных вариантов оформления протезов две новые модели, выполненные в стиле Halo. Кстати, среди прочих вариантов дизайна также предлагается рука в стиле Iron Man. Новая версия протеза будет доступна в зелёном цвете – как перчатка Master Chief Mark VI. Также можно будет изготовить протез и в других цветах по желанию детей. Так что если они предпочитают определённый цвет в игре, то и в жизни они смогут использовать протез того же цвета.

Отметим, с Limbitless Solutions сотрудничает не только Microsoft. Например, благодаря сотрудничеству с Riot были созданы пять версий протезов в стиле League of Legends. Это были версии дизайнов Odyssey Jinx, Star Guardian, Shurima, Illaoi и Maokai. Они также будут доступны для детей в 2019 году.

В Limbitless Solutions говорят, что игры – это отличный способ для детей чувствовать себя комфортно с новыми протезами, и поэтому компания выпускает собственные видеоигры, чтобы помочь детям адаптироваться к их искусственным конечностям.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина