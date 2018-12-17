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Карты, которые помогают возвращать деньги

В море карт существуют и те, которые могут вернуть вам потраченные средства. Такая функция как кэшбэк давно пришлась по душе многим пользователям банковских карт. И не удивительно, у некоторых карт кэшбэк может быть до 20% от суммы покупки при расчетах собственными средствами.

Кэшбэк выгоден всем. Например, автомобилистам он сможет вернуть % от затрат на топливо и запчасти. Любителям ходить по супермаркетам – % от потраченного. Кэшбэк можно получить даже при оплате коммунальных услуг.

Чтобы эффект для вас был максимальным, важно знать особенности карты. Finance.ua успел разобраться в банковских условиях многих карт с кэшбэком. Выбрали оптимальные, на наш взгляд.

Материал о лучших кредитных картах с кэшбэком 📝

Но и это еще не все, мы создали сервис для подбора кредитных карт онлайн. С помощью удобного сервиса, который разработан специально для читателей портала, можно быстро и комфортно выбрать не только карту с кэшбэком, но и с любыми другими выгодами. Исходя из ваших потребностей.

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По материалам Finance.UA
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