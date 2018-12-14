Межбанк: доллар просел

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.
Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.
Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.
Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,68 / 27,70
евро – 31,58/ 31,59
российский рубль – 0,411 / 0,412
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%6 ч. назад - 2683 15
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 2319 11
В Украине ввели штрафы за травлю в школеВчера, 18:15 - 2328 11
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 1197 7
Запрет на ввоз российских товаров продлили до 2020 годаВчера, 15:45 - 717 5
В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - МинфинВчера, 16:00 - 2843 3
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%6 ч. назад - 2683 15
В Украине ввели штрафы за травлю в школеВчера, 18:15 - 2328 11
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 2319 11
"Порше Украина" уменьшила цены на Volkswagen и Audi после снижения акцизовВчера, 16:45 - 2103 3
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваВчера, 12:10 - 783 1
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейПозавчера, 12:10 - 828
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1461
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1697
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3084 3