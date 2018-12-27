Преподавателям вузов поднимут зарплаты

В 2019 году зарплата научно-педагогических работников, в число которых входят и преподаватели высших учебных заведений, вырастет на 20%. Соответствующее протокольное решение подготовило Министерство образования и науки, а правительство поддержало.

К научно-педагогическим работникам относятся такие должности: ректор, заместитель руководителя, руководитель филиала, заведующий кафедрой, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель-стажер, ведущий концертмейстер, концертмейстер, декан, заместитель декана, руководитель учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации, его заместители и т.д.

Напомним, в октябре в Каневе учителя перекрыли дороги, требуя зарплаты. Были перерыты сразу несколько дорог. По словам работников сферы образования, им задолжали деньги за три месяца.

В то же время в Министерстве образования сообщили, что в среднем украинский учитель зарабатывает 7500 гривен. При этом, по данным Госстата, средняя зарплата по Украине – 8977 грн. Из-за низкого дохода почти половине учителей приходится работать вне школы – заниматься репетиторством. Однако репетиторство приносит доход учителям только в городах.