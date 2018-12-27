Украина планирует развивать 5G

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Украина планирует поддержать общую европейскую позицию о выделении дополнительного ресурса для дальнейшего развития международного подвижной связи 5G.
Об этом передает пресс-служба Госспецсвязи.
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“В результате обсуждения рабочая группа достигла консолидированной позиции по всем вопросам повестки дня ВКР-19. Особое внимание рабочая группа уделила вопросам дополнительных распределений радиочастотного ресурса на глобальной основе для широкополосных систем в подвижной службе, прежде всего для систем 4 и 5 поколений. Так, Украина планирует поддержать общую европейскую позицию о выделении дополнительного ресурса в полосе частот 24 25-27,5 ГГц для дальнейшего развития международного подвижной связи (5G). Также рабочая группа поддержала дополнительное распределение ресурса аматорской радиослужбы во всей или части полосы 50-54 МГц с соответствующими ссылками для обеспечения защиты служб, которые уже имеют распределение в этой полосе”, – говорится в сообщении.
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