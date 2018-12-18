Opera добавил криптокошелек в браузер для Android

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Браузер Opera получил функцию кошелька для криптовалют в приложениях для Android.
Об этом было объявлено на блокчейн-мероприятии в Лондоне.
Кошелек первое время будет поддерживать только ethereum, другие криптовалюты пообещали добавить позже. В теории, такое решение позволит инвесторам легче получать доступ к своим накоплениям. Opera объявила о планах по внедрению криптокошелька еще в июле этого года, но с тех пор цены на основные криптовалюты сильно просели, Tehnot.com ранее сообщал, что курс биткоина опустился ниже $4500.
Пользователи могут воспользоваться криптокошельком, загрузив Opera для Android и приобретя определенное количество ethereum. Для пользователей iOS эта функция недоступна.
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