Opera добавил криптокошелек в браузер для Android

Браузер Opera получил функцию кошелька для криптовалют в приложениях для Android.

Об этом было объявлено на блокчейн-мероприятии в Лондоне.

Кошелек первое время будет поддерживать только ethereum, другие криптовалюты пообещали добавить позже. В теории, такое решение позволит инвесторам легче получать доступ к своим накоплениям. Opera объявила о планах по внедрению криптокошелька еще в июле этого года, но с тех пор цены на основные криптовалюты сильно просели, Tehnot.com ранее сообщал, что курс биткоина опустился ниже $4500.

Пользователи могут воспользоваться криптокошельком, загрузив Opera для Android и приобретя определенное количество ethereum. Для пользователей iOS эта функция недоступна.