Рада сделала шаг к переходу на военные стандарты НАТО

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о введении в украинской армии стандартов НАТО. “За” соответствующий законопроект №8370 проголосовало 236 народных избранников.

Документ вводит в украинское законодательство понятие “военная стандартизация”, “стандарт НАТО” и “военный стандарт”, а также дает Министерству обороны полномочия по разработке и принятию нормативно-правовой базы в военной сфере в соответствии со стандартами НАТО.

Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта обеспечит урегулирование вопроса относительно разработки, отмены, возобновления действия, принятия, распространения и применения военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО и будет способствовать внедрению Политики НАТО в сфере военной стандартизации.