Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 18 0

Honor проектирует смарт-часы

Honor проектирует смарт-часы

На сайте Bluetooth SIG появилась информация о новом носимом гаджете, который готовит к выпуску Huawei.

В разработке находятся новые наручные смарт-часы под брендом Honor.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением ELF-G10.

Сведений о техническом оснащении «умного» хронометра не слишком много. Но известна одна из ключевых характеристик: аппаратной платформой послужит некий чип MediaTek.

Часы получат поддержку беспроводной связи Bluetooth 4.0 Low Energy. Очевидно, будет присутствовать и контроллер Wi-Fi.

Не исключено, что анонс устройства состоится в первом квартале следующего года – на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в феврале в испанской Барселоне.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина