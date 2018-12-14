Honor проектирует смарт-часы

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На сайте Bluetooth SIG появилась информация о новом носимом гаджете, который готовит к выпуску Huawei.
В разработке находятся новые наручные смарт-часы под брендом Honor.
Устройство фигурирует под кодовым обозначением ELF-G10.
Сведений о техническом оснащении «умного» хронометра не слишком много. Но известна одна из ключевых характеристик: аппаратной платформой послужит некий чип MediaTek.
Часы получат поддержку беспроводной связи Bluetooth 4.0 Low Energy. Очевидно, будет присутствовать и контроллер Wi-Fi.
Не исключено, что анонс устройства состоится в первом квартале следующего года – на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в феврале в испанской Барселоне.
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