Honor проектирует смарт-часы

На сайте Bluetooth SIG появилась информация о новом носимом гаджете, который готовит к выпуску Huawei.

В разработке находятся новые наручные смарт-часы под брендом Honor.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением ELF-G10.

Сведений о техническом оснащении «умного» хронометра не слишком много. Но известна одна из ключевых характеристик: аппаратной платформой послужит некий чип MediaTek.

Часы получат поддержку беспроводной связи Bluetooth 4.0 Low Energy. Очевидно, будет присутствовать и контроллер Wi-Fi.

Не исключено, что анонс устройства состоится в первом квартале следующего года – на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдёт в феврале в испанской Барселоне.