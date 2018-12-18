Умной таблеткой можно управлять через смартфон

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Команда исследователей из Массачусетского технологического института (МТИ), Университета Дрейпера и Женской больницы Бригама создала умную таблетку, распечатанную на 3D-принтере, которая способна выпускать лекарства в желудке и отслеживать температуру в течение месяца. Кроме того, ученые считают, что их изобретение обладает куда большим потенциалом. Работа описана в статье журнала Advanced Materials Technologies.
Как только человек проглатывает эту таблетку, ее оболочка растворяется и обнаруживает маленькое устройство, принимающее Y-образную форму. Такая форма позволяет устройству закрепиться в желудке, где оно может оставаться до месяца, прежде чем отцепится и покинет тело через пищеварительную систему. Таблетку питает маленькая батарея из оксида серебра, но специалисты исследуют и другие источники питания. Среди них — желудочный сок самого человека, принявшего таблетку. В одной из «рук» Y находятся четыре маленьких отсека, в которых могут содержаться лекарства, выпуск которых происходит в течение нескольких дней.
Ученые считают, что в итоге они смогут разработать лекарство, способное выпускать препараты посредством команд со смартфона. У умной таблетки также есть датчик, отслеживающий температуру тела и передающий информацию на смартфон через Bluetooth. Ранее команда создала похожие датчики для умных таблеток, которые отслеживают жизненно важные признаки, включая дыхание и пульс.
Пользователям не стоит беспокоится о том, что кто-то перехватит эту информацию или попытается контролировать умную таблетку: для этого есть встроенная функция безопасности, благодаря которой она может связываться только с устройством на расстоянии вытянутой руки.
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