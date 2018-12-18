Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 12 0

Умной таблеткой можно управлять через смартфон

Умной таблеткой можно управлять через смартфон

Команда исследователей из Массачусетского технологического института (МТИ), Университета Дрейпера и Женской больницы Бригама создала умную таблетку, распечатанную на 3D-принтере, которая способна выпускать лекарства в желудке и отслеживать температуру в течение месяца. Кроме того, ученые считают, что их изобретение обладает куда большим потенциалом. Работа описана в статье журнала Advanced Materials Technologies.

Как только человек проглатывает эту таблетку, ее оболочка растворяется и обнаруживает маленькое устройство, принимающее Y-образную форму. Такая форма позволяет устройству закрепиться в желудке, где оно может оставаться до месяца, прежде чем отцепится и покинет тело через пищеварительную систему. Таблетку питает маленькая батарея из оксида серебра, но специалисты исследуют и другие источники питания. Среди них — желудочный сок самого человека, принявшего таблетку. В одной из «рук» Y находятся четыре маленьких отсека, в которых могут содержаться лекарства, выпуск которых происходит в течение нескольких дней.

Ученые считают, что в итоге они смогут разработать лекарство, способное выпускать препараты посредством команд со смартфона. У умной таблетки также есть датчик, отслеживающий температуру тела и передающий информацию на смартфон через Bluetooth. Ранее команда создала похожие датчики для умных таблеток, которые отслеживают жизненно важные признаки, включая дыхание и пульс.

Пользователям не стоит беспокоится о том, что кто-то перехватит эту информацию или попытается контролировать умную таблетку: для этого есть встроенная функция безопасности, благодаря которой она может связываться только с устройством на расстоянии вытянутой руки.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина