Экономист рассказал, стоит ли ожидать повышения цен на продукты после Нового года

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Украинцам не следует ожидать повышения цен на продукты питания до начала весны. Сразу после Нового года магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам.
Об этом заявил экономист Евгений Олейников.
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Он пояснил, что обычно пересмотр цен производителями происходит только в феврале-марте.
“В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, какая оборачиваемость, которая рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов”, – уточнил Олейников.
“А уже в феврале, после того как все посчитали все, посмотрели окончательно принятые изменения в налоговое законодательство, как они заработали – уже тогда начинается период пересмотра цен. Сначала производителями, а затем уже по цепочке пересматривать будут дистрибуция и ритейл”, – подытожил экономист.
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