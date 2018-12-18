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Экономист рассказал, стоит ли ожидать повышения цен на продукты после Нового года

Экономист рассказал, стоит ли ожидать повышения цен на продукты после Нового года

Украинцам не следует ожидать повышения цен на продукты питания до начала весны. Сразу после Нового года магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам.

Об этом заявил экономист Евгений Олейников.

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Он пояснил, что обычно пересмотр цен производителями происходит только в феврале-марте.

“В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, какая оборачиваемость, которая рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов”, – уточнил Олейников.

“А уже в феврале, после того как все посчитали все, посмотрели окончательно принятые изменения в налоговое законодательство, как они заработали – уже тогда начинается период пересмотра цен. Сначала производителями, а затем уже по цепочке пересматривать будут дистрибуция и ритейл”, – подытожил экономист.

По материалам Обозреватель
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