Россия начала импортировать сжиженный газ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Российская государственная газодобывающая компания «Газпром» закупила сжиженный газ в Сингапуре.
Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.
Читайте также: Россия согласилась сократить добычу нефти: в Москве назвали объемы
По его словам, судно «Маршал Василевский» доставит сжиженный газ в порт Калининграда, где расположен регазификационный терминал «Газпрома».
Планируется провести тестирование терминала с помощью сингапурского топлива, контракт на поставку которого имеет госкомпания.
Судно доставит в Калининград 170 тыс. куб. м газа. Стоимость одного кубометра $360, что дороже российского газа для Германии и газа по реверсу из Европы для Украины. Последний раз в РФ покупали газ за рубежом 10 лет назад.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет2 ч. назад - 897 11
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2976 4
Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%Вчера, 09:00 - 357 4
Россия начала импортировать сжиженный газ35 мин. назад - 229 2
Bitcoin достиг нового минимума - цена опускалась до $3200Около часа назад - 258 2
HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон12 ч. назад - 6480 1
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2976 4
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС (инфографика)Вчера, 19:00 - 2355
«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом по отделениям и пенсиямВчера, 17:00 - 1934
Украина оказалась в хвосте рейтинга скорости мобильного интернетаВчера, 16:00 - 1048
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей10 мин. назад
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 920
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1483
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2832 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2069 2