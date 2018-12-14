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Россия начала импортировать сжиженный газ

Россия начала импортировать сжиженный газ

Российская государственная газодобывающая компания «Газпром» закупила сжиженный газ в Сингапуре.

Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

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По его словам, судно «Маршал Василевский» доставит сжиженный газ в порт Калининграда, где расположен регазификационный терминал «Газпрома».

Планируется провести тестирование терминала с помощью сингапурского топлива, контракт на поставку которого имеет госкомпания.

Судно доставит в Калининград 170 тыс. куб. м газа. Стоимость одного кубометра $360, что дороже российского газа для Германии и газа по реверсу из Европы для Украины. Последний раз в РФ покупали газ за рубежом 10 лет назад.

По материалам Комментарии
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