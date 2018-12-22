Самые недооцененные смартфоны 2018 года

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
2018 год был полон удачных смартфонов, которые покорили мир своим дизайном, мощностью, возможностями фотокамер, дисплеев и прочими революционными нововведениями. Но, как правило, в топах лучших смартфонов 2018 года оказываются модели от именитых производителей.
Но есть модели, которые не получили должного внимания. Среди них есть даже модели от крупных брендов, которые почти никто не заметил. А зря, ведь они обладают оригинальными решениями и привлекательными особенностями.
Предлагаем ознакомиться с самыми недооцененными смартфонами 2018 года.
BlackBerry Key2
Смартфон от канадского производителя BlackBerry Key2 остался почти незамеченным после своего выхода в начале 2018 года. Главная фишка смартфона – физическая клавиатура – многим оказалась попросту ненужная, и пользователи не захотели переплачивать лишние деньги за невостребованную особенность. А зря, ведь набор текста на BlackBerry Key2 очень удобный. В итоге получился нишевый аппарат стоимостью 650 долларов с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, 12 МП камерой и аккумулятором на 3500 мАч.
LG G7
LG G7, наверное, самый недооцененный смартфон года. Модель обладает массой достоинств: топовым процессором Snapdragon 845, одной из самых качественных фотокамер 16 МП, качественным звуком благодаря Quad DAC, не отказался от 3,5-мм разъема для наушников, 6,1-дюймовый дисплей, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти. Стоит аппарат немного дороже, но не уступает по качеству одному из лучших смартфонов 2018 года – OnePlus 6T.
Motorola One Power
Motorola One Power – это отличный середнячок с привлекательным дизайном в стиле iPhone X, но стоит всего 226 долларов. За эти деньги потребители получат Snapdragon 636, аккумулятор на 5000 мАч, двойную камеру на 16 МП и 12 МП селфи-камеру, порт Type-C, 3/6 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ флэш-памяти, 6,2-дюймовый FHD+ дисплей.
Sony Xperia XZ2 Compact
Современные флагманы стремятся к увеличению дисплеев – 6 дюймов уже не показатель для топовой модели. Но Sony со своей Xperia XZ2 Compact идет вопреки моде и выпустила флагман с 5-дюймовым дисплеем, которым сейчас обладают лишь самые бюджетные аппараты. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 845, имеет 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 2870 мАч, поддержку конвертации SDR в HDR. Смартфон получил 19 МП камеру с поддержкой 4K HDR-записи, и Slo-mo до 960 кадров в секунду. Стоит этот “малыш” 500 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Названы самые высокооплачиваемые профессии в КиевеВчера, 08:00 - 6811 13
Цены на сахар завершают падением второй год подряд, прогноз на 2019 неутешителенВчера, 05:00 - 1084 9
Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать (инфографика)Вчера, 12:00 - 9876 7
Украинская экономика долларизирована на 45%Вчера, 21:00 - 1201 6
Эксперты определили самые экономные автоВчера, 18:00 - 2925 4
Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать (инфографика)Вчера, 12:00 - 9876 7
От 55 тыс. грн: самые высокооплачиваемые вакансии декабряВчера, 20:00 - 7814
Эксперты определили самые экономные автоВчера, 18:00 - 2925 4
Аналитики рассказали, квартиры какой стоимости пользуются наибольшим спросомВчера, 14:00 - 2594
Украинская экономика долларизирована на 45%Вчера, 21:00 - 1201 6
Google и Levi's представили умную курткуПозавчера, 15:10 - 1348
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 547
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей21.12.2018, 15:10 - 887 8
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 2313 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1529