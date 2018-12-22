Самые недооцененные смартфоны 2018 года

2018 год был полон удачных смартфонов, которые покорили мир своим дизайном, мощностью, возможностями фотокамер, дисплеев и прочими революционными нововведениями. Но, как правило, в топах лучших смартфонов 2018 года оказываются модели от именитых производителей.

Но есть модели, которые не получили должного внимания. Среди них есть даже модели от крупных брендов, которые почти никто не заметил. А зря, ведь они обладают оригинальными решениями и привлекательными особенностями.

Предлагаем ознакомиться с самыми недооцененными смартфонами 2018 года.

BlackBerry Key2



Смартфон от канадского производителя BlackBerry Key2 остался почти незамеченным после своего выхода в начале 2018 года. Главная фишка смартфона – физическая клавиатура – многим оказалась попросту ненужная, и пользователи не захотели переплачивать лишние деньги за невостребованную особенность. А зря, ведь набор текста на BlackBerry Key2 очень удобный. В итоге получился нишевый аппарат стоимостью 650 долларов с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, 12 МП камерой и аккумулятором на 3500 мАч.

LG G7



LG G7, наверное, самый недооцененный смартфон года. Модель обладает массой достоинств: топовым процессором Snapdragon 845, одной из самых качественных фотокамер 16 МП, качественным звуком благодаря Quad DAC, не отказался от 3,5-мм разъема для наушников, 6,1-дюймовый дисплей, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти. Стоит аппарат немного дороже, но не уступает по качеству одному из лучших смартфонов 2018 года – OnePlus 6T.

Motorola One Power



Motorola One Power – это отличный середнячок с привлекательным дизайном в стиле iPhone X, но стоит всего 226 долларов. За эти деньги потребители получат Snapdragon 636, аккумулятор на 5000 мАч, двойную камеру на 16 МП и 12 МП селфи-камеру, порт Type-C, 3/6 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ флэш-памяти, 6,2-дюймовый FHD+ дисплей.

Sony Xperia XZ2 Compact



Современные флагманы стремятся к увеличению дисплеев – 6 дюймов уже не показатель для топовой модели. Но Sony со своей Xperia XZ2 Compact идет вопреки моде и выпустила флагман с 5-дюймовым дисплеем, которым сейчас обладают лишь самые бюджетные аппараты. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 845, имеет 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 2870 мАч, поддержку конвертации SDR в HDR. Смартфон получил 19 МП камеру с поддержкой 4K HDR-записи, и Slo-mo до 960 кадров в секунду. Стоит этот “малыш” 500 долларов.