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Укрзализныця открыла продажу билетов еще на пять дополнительных поездов

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на пять дополнительных поездов

Для перевозки пассажиров в период новогодне-рождественских праздников Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов из Киева до Ужгорода, Львова, Ковеля и Днипра, из Одессы до Ужгорода.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Всего на зимние праздники уже открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов. Чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких, планируем назначить 30 дополнительных поездов. Благодаря этим поездам и их эффективному обороту сможем перевезти на 5 – 7 % пассажиров больше, чем в прошлом году», – отметил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

Также железнодорожники нашли возможность ввести новые прямые маршруты: Ивано-Франковск – Днипро, Запорожье – Ужгород, Кривой Рог – Ужгород и Сумы – Винница – путем продления существующих маршрутов поездов.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов. АО «Укрзализныця» обращается к пассажирам с просьбой внимательно планировать свои поездки, рассматривать альтернативные даты отъезда, а не только последние даты в преддверии выходных, а также варианты маршрутов, в том числе путешествие с пересадкой.

По материалам УКРИНФОРМ
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