США завершили ноябрь с рекордным дефицитом бюджета

Дефицит бюджета США в ноябре достиг $205 млрд по сравнению со $139 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали дефицит в размере $188 млрд в прошлом месяце, сообщает «Вести.Экономика».

Расходы в отчетном периоде подскочили на 18% в годовом выражении и составили $411 млрд. В то же время поступления в бюджет сократились на 1% по сравнению с ноябрем 2017 года до $206 млрд.

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Таким образом, в ноябре был зафиксирован максимальный для этого месяца дефицит бюджета в истории страны, поскольку расходы вдвое превысили доходы.

За первые два месяца финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит бюджета США вырос на 51%, достигнув $305,4 млрд, по сравнению с $201,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Расходы на военные программы Министерства обороны в октябре—ноябре увеличились на 18% в годовом выражении. Расходы на выплату процентов по государственному долгу подскочили на 7%.

В первый полный финансовый год президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США вырос до $779 млрд — до максимума с 2012 года.