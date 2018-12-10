В год выборов НАПК отдаст 75% своего бюджета партиям

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно распределить 75% своего бюджета в 2019 году между политическими партиями.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства.

“Бюджет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в 2019 году составит 758,4 млн гривен. В соответствии с пунктом 8.2 статьи 11 Закона Украины” О предотвращении коррупции “по бюджетной программе ”Финансирование уставной деятельности политических партий“ 75% этой суммы (565,7 млн грн) Национальное агентство должно распределить между парламентскими политическими партиями”, – говорится в сообщении.

В 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513,7 млн грн. Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе “Финансирование уставной деятельности политических партий” обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий.

На развитие НАПК в Госбюджете-2019 предусмотрено 36 млн грн, что составляет 4% от общей суммы бюджета НАПК.

Также по бюджетной программе “Руководство и управление в сфере предотвращения коррупции” 156,6 млн (21% бюджета) предусмотрено выделить на оплату труда, коммунальные услуги и энергоносители.

Увеличение НАПК в 2019 году расходов по бюджетной программе “Руководство и управление в сфере предотвращения коррупции” связано только с увеличением расходов на модернизацию Единого государственного реестра деклараций.

Ранее НАПК утвердило почти 100 выводов относительно финансирования партий.

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