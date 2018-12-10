Opera випустила криптобраузер для Android

Новая версия браузера Opera для Android поддерживает популярный протокол Ethereum Web3 API, который позволяет пользователям совершать транзакции в криптовалюте, а разработчикам – создавать децентрализованные программы.

Об этом пишет “Популярная механика”.

С помощью новой “Оперы” для Android пользователи получают доступ к децентрализованным приложениям, что заметно упрощает работу с криптокошельком. Для осуществления транзакций необходимо приобрести криптовалюту Ethereum и хранить ее в криптокошельке Opera. После этого пользователи получают доступ к целому ряду приложений Web 3.0 в Dapp store, размещенном непосредственно в кошельке.

Криптовалютная Opera уже доступна для бесплатной загрузки в Play Store.

Как отметил исполнительный вице-президент Opera Кристиан Колондра, такой шаг со стороны компании должен ускорить преобразование криптовалюты с предмета спекуляций и инвестиций в платежное средство, будет применяться в повседневной жизни.

В следующем году компания Opera планирует внедрить поддержку Web 3.0 и в свой десктопный браузер для Windows, Mac и Linux.