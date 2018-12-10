В ГФС рассказали о налоге на новогодние подарки

В ГУ ГФС в Закарпатской области сообщили о порядке налогообложения новогодних подарков в 2018 году.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр фискального органа.

Объектом обложения налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) физического лица – резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Вместе с тем, статьей 165 Налогового кодекса Украины установлен перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика НДФЛ, в частности – стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме.

Следовательно, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ стоимость подарков, предоставленных такому плательщику НДФЛ субъектом хозяйствования, которые в расчете на месяц не превышают 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года.