США продлили на 5 лет 163-процентные пошлины на металлургическую продукцию из Украины

Торговая палата США приняла решение продлить на 5 лет пошлины размером 163% на ферросиликомарганец, который производится в Украине.

Об этом сообщают в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции.

Официальное решение о продлении антидемпинговых мер на украинскую металлургию опубликовали 12 декабря.

«По нашему мнению, на это решение повлияли последние протекционистские тенденции импорта товаров в США из третьих стран», – сообщили в ассоциации.

В ассоциации сообщили, что Украина является мировым лидером по производству ферросиликомарганца, из-за чего комиссия по международной торговле США решила наложить на украинские товары дополнительные пошлины для сохранения собственного американского производства.

В то же время, там отмечают, что несмотря на отрицательное решение в пересмотре антидемпинговых пошлин, представители украинских металлургов смогли подготовить необходимую базу для того, чтобы побороться за отмену пошлин.

Пошлины на украинскую металлургическую продукцию США ввели еще в 1994 году. Больше всего они ударили по Никопольскому и Запорожскому заводам ферросплавов. Просмотр пошлин в США происходит на ежегодной основе.