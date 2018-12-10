Новые смартфоны Apple получат гибкие OLED Samsung с сенсорным слоем

Как сообщает южнокорейское издание etnews, компания Samsung договорилась о поставках компании Apple фирменных OLED-экранов с сенсорным слоем. Это экраны, которые могут обладать кривизной. К тому же в экраны встроен сенсорный слой, распознающий касания. Компания Samsung выпускает гибкие экраны OLED со встроенным сенсором с использованием фирменной технологии Y-OCTA. Подобные дисплеи появились у флагманов компании в моделях Galaxy S8 и установлены в смартфонах Galaxy S9.

В моделях смартфонов компании Apple с дисплеями OLED в качестве сенсора используется отдельный накладной слой. При переходе на экраны Samsung с технологией Y-OCTA надобность в дополнительном слое отпадает, поскольку емкостные датчики уже встроены в OLED-панель. Это немного удешевит производство смартфонов Apple и позволит сделать их чуть тоньше и немного легче. С бору по сосенке. Правда, использование OLED Samsung Y-OCTA также сузит число поставщиков дисплеев до одной компании, что, по-своему, тоже нехорошо.

Почти достоверно известно, что для актуальных моделей iPhone Apple экраны OLED поставляют две компании — это Samsung Display и LG Display. Компания Samsung Display поставляет экраны OLED с прошлого года для модели iPhone X и экраны для новых моделей iPhone XS и iPhone XS Max. С декабря, если верить неофициальным сообщениям, OLED для моделей iPhone XS Max начала поставлять также компания LG Display. Экраны OLED Y-OCTA обещают появиться в моделях iPhone образца 2019 года, но точно об этом никто сегодня не скажет.