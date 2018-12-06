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Госстат: за чертой бедности живет 14 млн украинцев

Госстат: за чертой бедности живет 14 млн украинцев

Доход 33,9% украинцев, около 14 млн человек, составляет меньше фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает Госстатистики.

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Отмечается, что разница в доходах между 10% самых богатых и самых бедных украинцев уменьшилась за год у 0,2 раза, или на 4,2%. Среди жителей городов разница составляет 4,9 раза, среди жителей сел – 4,5 раза.

При этом сообщается, что за год качество питания украинцев улучшилось. Украинцы стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (+8 ), фруктов, ягод, орехов (+3), винограда (+3%), мяса и мясопродуктов (+2 ). Вместе с этим за год в Украине сократилось потребление картошки – на 3, хлеба, молока и молочных продуктов – на 1%.

На покупку непродовольственных товаров в І полугодии среднее украинское домохозяйство тратило 39% доходов. При этом почти половину из них – на оплату услуг ЖКХ, 5% – на обновление гардероба, 4% – на охрану здоровья.

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По материалам УНН
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