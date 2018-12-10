Пользователей смартфонов в Украине становится все больше – аналитики

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Число интернет-пользователей во всем мире растет с каждым годом. Все больше времени люди проводят в своих гаджетах: просматривают видео на YouTube, заказывают еду, переписываются в соцсетях и покупают одежду, пишет Сегодня.
Интернет проникает во все сферы нашей жизни, а количество пользователей неумолимо растет – в мире сетью пользуются больше 4,2 млрд человек, и это больше половины населения планеты.
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В Украине показатели тоже впечатляющие. По данным отчетов международного агентства “We are social”, в январе 2018 г. интернетом пользовалось 58% украинцев (25,59 млн). За последний год количество пользователей увеличилось на 4 млн человек и продолжает расти до сих пор.
Интересная тенденция состоит и в том, что из года в год увеличивается проникновение смартфонов. Сейчас смартфоны заменили украинцам компьютеры и планшеты. Большая диагональ экрана, интернет, скорость передачи информации, удобство и постоянная доступность вывели смартфоны в лидеры. Эксперты ожидают, что до 2025 г. количество подключенных смартфонов вырастет в 4 раза.
“Онлайн аудитория Украины активно растет из года в год. Увеличивается количество пользователей, которые для доступа в интернет используют мобильные устройства. Во втором квартале 2018 г. проникновение смартфонов было 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение интернета после внедрения технологии 4G, и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 г.”, – отметила Елена Фигурная, ведущий аналитик компании “Google Украина”.
Сейчас в мире 67% всего трафика приходится на смартфоны, в Украине эта цифра достигает 53%. То есть каждый второй запрос в Украине осуществляют с помощью смартфона.
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