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Создали умную куртку, которая сообщает о потере смартфона

Создали умную куртку, которая сообщает о потере смартфона

Компании Google и Levi’s создали умную куртку, которая в случае потери смартфона сообщает об этом своему владельцу.

Об этом сообщает The Verge.

Как отмечается, функция под названием Always Together связывает смартфон и умную куртку и отправляет пользователю сообщение, если расстояние между предметами сильно увеличилось. Например, это может произойти, если пользователь оставит смартфон в автобусе.

При потере телефона рукава куртки начинают мигать и вибрировать. В умную куртку уже встроена функция поиска телефона, при активации которой смартфон начинает звонить на полную громкость.

Кроме того, разработка Google и Levi’s поддерживает сенсорный ввод, который позволяет управлять музыкой и навигатором на смартфоне.

Стоимость такой куртки составляет $350, и продается она в онлайн-магазине Levi’s.

По материалам УКРИНФОРМ
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